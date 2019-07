Yareal Polska: Play umieści centralę w biurowcu Neopark w Warszawie



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Play wynajął ponad 11 tys. m2 w biurowcu Neopark pod swoją centralę, podał Yareal Polska, który jest deweloperem budynku.

"Zmiana siedziby Play to ważny moment w naszej historii. Nowe biuro spełnia najważniejsze potrzeby pracowników, takie jak lokalizacja, transport i nowoczesna przestrzeń. Jestem przekonany, że nowe biuro odda charakter Play i będzie to miejsce do kreatywnej pracy dla nas wszystkich" - powiedział CEO Play Jean Marc Harrion, cytowany w komunikacie.

Biuro głównej siedziby operatora sieci telekomunikacyjnej wypełni całą wolną powierzchnię w budynku B kampusowego kompleksu biurowego Neopark w biznesowej części Mokotowa. Umowę najmu zawarto na 5 lat, podano także.

"Fakt, że tak duża firma, jaką jest Play wybrała na swoją siedzibę Neopark potwierdza słuszność strategii Yareal. Służewiec był w przeszłości i nadal będzie biznesową dzielnicą Warszawy. Kluczem do sukcesu komercyjnego Neopark było dostosowanie atutów lokalizacji i specyfiki kompleksu do potrzeb najemców. Zaprojektowaliśmy spójny park biurowy, złożony z dwóch niskich, 4-piętrowych budynków, wyróżniających się elegancką i minimalistyczną elewacją, z dużą ilością zieleni na otwartym dziedzińcu. Neopark został wynajęty w 100% przez znane firmy - jesteśmy szczęśliwi, że możemy powitać Play jako nowego, kluczowego najemcę" - powiedział prezes Yareal Polska Eric Dapoigny.

W procesie negocjowania warunków komercyjnych transakcji brała udział firma JLL, dodano.

Biurowce tworzące Neopark zostały oddane do użytku w 2017 i 2018 roku. Łączna powierzchnia obu budynków to 24 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A.

Yareal Polska to deweloper należący do Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)