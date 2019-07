Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 64 tys. ton w czerwcu, wzrost o 6% r: r



Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 64 tys. ton w czerwcu 2019 r. i była wyższa o 6% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 64,0 tys. ton i była wyższa o 3,6 tys. ton (+6%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z czerwca 2018 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez Sierra Gorda oraz KGHM Polska Miedź S.A. co też skompensowało niższą sprzedaż miedzi w KGHM International LTD" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 140,5 tony i była wyższa o 28,6 tony (+26%) w porównaniu do sprzedaży z czerwca 2018 roku. Przyczyną była wyższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych. Sprzedaż TPM wyniosła 22,2 tys. troz i była wyższa o 11,1 tys. troz (+99%) w porównaniu do czerwca 2018 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż złota zrealizowana w czerwcu br. przez KGHM Polska Miedź S.A. wynikająca w głównej mierze z wyższej produkcji tego metalu. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (-33%) w porównaniu do czerwca 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda, podano także.

W spółce-matce:

- sprzedaż miedzi wyniosła 51,2 tys. ton i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2018 roku (+4% - uwzględniając w tym okresie sprzedaż miedzi rafinowanej oraz miedzi w koncentracie)

- sprzedaż srebra wyniosła 139 tony i była wyższa o 28,7 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2018 roku (+26%) - sprzedaż czerwca 2018 roku obejmowała również 9,57 tony płatnego srebra zawartego w koncentratach miedzi. Różnica wynikała z większej produkcji tego metalu oraz rozkładu zamówień/uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w bieżącym roku

- sprzedaż TPM wyniosła 11,9 tys. troz i była wyższa o 9,2 tys. troz (+342%) w porównaniu do sprzedaży w czerwcu 2018 roku. Celem ograniczenia kosztów logistycznych, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych, skumulowanych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg). W czerwcu 2019 roku, ze względu na większą produkcję złota w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku, zgromadzono odpowiednią ilość tego metalu, która pozwoliła na zorganizowanie wysyłki eksportowej.

W KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 7,4 tys. ton i była niższa o 1,4 tys. ton (-16%) w porównaniu do sprzedaży w czerwcu 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w koncentracie Robinson o ok. 0,8 tys. ton, wynikająca z niższego wolumenu sprzedanego koncentratu Cu (o ok. 5,7 tys. ton wagi suchej) co było wynikiem uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek koncentratu miedzi. Niższa była również sprzedaż miedzi pochodzącej z rudy z Zagłębia Sudbury o ok. 0,6 tys. ton (na co wpływ miała m.in. nieco niższa produkcja)

- sprzedaż TPM wyniosła 7,6 tys. troz i była porównywalna do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2018 roku (+2%)

- sprzedaż srebra osiągnęła śladowe wartości (w zaokrągleniu wyniosła 0,1 tony) i była niższa o 0,8 tony (-85%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2018 roku. Główną przyczyną tego spadku było skorygowanie w czerwcu bieżącego roku prowizorycznych zawartości srebra w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,04 mln funtów i była wyższa o 0,02 mln funtów (+124%) w porównaniu do sprzedaży w czerwcu 2018 roku. Wzrost wynikał z upłynnienia w czerwcu 2019 zapasów niższej jakości koncentratu Mo.

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,4 tys. ton i była wyższa o 2,9 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2018 roku (+120%). Główną przyczyną był wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w czerwcu br. o ok. 24 tys. ton wagi suchej wynikający z realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i była niższa o 0,4 mln funtów (-35%) w stosunku do sprzedaży w czerwcu 2018 roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda

- sprzedaż srebra wyniosła 1,3 tony i była wyższa o 0,6 tony (+92%)

- sprzedaż TPM wyniosła 2,7 tys. troz i była wyższa o 1,7 tys. troz (+177%). Głównym powodem wzrostu sprzedaży srebra i TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu.

Narastająco w okresie styczeń - czerwiec br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 346,6 tys. ton wobec 290,5 tys. ton.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

