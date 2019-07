Amerykański przywódca powiązał również przywrócenie przez USA pomocy dla Pakistanu z uzgodnieniami z rządem w Islamabadzie. Zaoferował też temu państwu pomoc w naprawieniu napiętych od kilku miesięcy relacji z Indiami.

Khan oświadczył natomiast, że jedynym rozwiązaniem dla Afganistanu jest pokój z talibami, a ten w jego ocenie jest bliżej niż kiedykolwiek. Wyraził też nadzieję, że w najbliższych dniach uda mu się wymusić na talibach kontynuowanie przez nich rozmów pokojowych.Na początku lipca talibowie oraz afgańscy politycy zobowiązali się do stworzenia "mapy drogowej na rzecz pokoju" oraz rozpoczęcia kontrolowanego procesu pokojowego.

Pakistan uważany jest przez USA za jednego z negatywnych bohaterów konfliktu w Afganistanie, gdzie talibowie próbują obalić rząd, wspierany przez międzynarodową społeczność. Waszyngton i Kabul oskarżają Islamabad o wspieranie zbrojnych grup ekstremistycznych i zapewnianie im schronienia na swoich obszarach przygranicznych z Afganistanem.

Na początku stycznia 2018 r. Trump oskarżył Pakistan o "kłamstwa" i "dwulicowość". "Pakistan chroni terrorystów, na których my polujemy w Afganistanie" - mówił wówczas amerykański prezydent. Kilka miesięcy później wstrzymał liczoną w setkach milionów dolarów pomoc dla Pakistanu, mówiąc, że Islamabad "nic nie robi dla nas".

Pakistan zaprzecza takim oskarżeniom i przypomina ogromne straty ludzkie i finansowe w walce z terroryzmem. W lutym 2018 roku Khan, jeszcze przed objęciem stanowiska premiera, zapewniał o gotowości do współpracy z USA, aby zakończyć "szaleństwo" w Afganistanie. "Ta wojna powinna skończyć się dialogiem. Bomby i karabiny nie są rozwiązaniem" - mówił wtedy Khan.

Stany Zjednoczone oczekują, że Pakistan wezwie talibów do podjęcia bezpośrednich rozmów pokojowych z rządem w Kabulu - oceniają media. Waszyngton potrzebuje także dostępu do przestrzeni powietrznej Pakistanu i możliwości korzystania z dróg dojazdowych do Afganistanu.

