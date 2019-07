GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 12,4% r: r w czerwcu



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Produkcja węgla kamiennego spadła o 12,4% r/r do 4,7 mln ton w czerwcu 2019 r. (spadek o 10,8% m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. produkcja węgla kamiennego zmniejszyła się o 3,2% r/r i wyniosła 30,91 mln ton.

Produkcja węgla brunatnego wyniosła 4,33 mln ton w czerwcu 2019 roku, co oznacza spadek o 13,2% w skali roku i o 4% m/m, zaś w okresie sześciu miesięcy br. - zmniejszyła się o 9,6% r/r do 26,13 mln ton, podano także.

(ISBnews)