Źródło: PAP

W październiku 2018 roku doszło do podpisania w trybie FMS (Foreign Military Sales) z rządem USA umowy LOA (Letter of Offer and Acceptance), na zapewnienie usługi wsparcia eksploatacji polskich F-16 na okres 5 lat. Wartość kontraktu to 115,3 mln USD, czyli ok 438,7 mln zł - podał Dziennik Zbrojny.