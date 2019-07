Asseco wykona system billingowy dla PGNiG Obrót Detaliczny za 46,5 mln zł brutto



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało z PGNiG Obrót Detaliczny umowę na realizację i wdrożenie Centralnego Systemu Bilingowego, poinformowali przedstawiciele spółek. Wartość umowy to 46,5 mln zł brutto.

"To jeden z największych tego typu projektów realizowanych w branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki wdrożeniu Centralnego Systemu Bilingowego, największy dostawca usług detalicznych w Grupie PGNiG uzyska narzędzie do jeszcze bardziej efektywnej obsługi naszych obecnych, jak i przyszłych klientów. Szacujemy, że z nowego rozwiązania skorzysta blisko 7 mln odbiorców gazu i energii elektrycznej w Polsce" - powiedział prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha podczas podpisania umowy.

Dodał, że system pozwoli na efektywne ofertowanie nowych produktów i usług powiązanych.

"Mając dostęp do aktualnych danych, będziemy mogli ograniczać ryzyka operacyjne, a także upraszczać procesy zarządcze. Jestem przekonany, że Asseco Poland zbuduje dla nas najbardziej innowacyjny system do obsługi klientów w tej części Europy" - dodał prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Głównym przedmiotem zamówienia, które wykona Asseco Poland, jest m.in. zbudowanie nowej dedykowanej, redundantnej infrastruktury technicznej (zapewniającej zarządzanie pełną ciągłością działania) oraz migracja danych wszystkich klientów PGNiG Obrót Detaliczny wraz z historią rozliczeń z 98 instancji baz danych w ramach 4 różnych posiadanych obecnie rozwiązań bilingowych do jednego centralnego systemu.

System ma być gotowy do połowy 2022 roku, a następnie do połowy 2027 roku Asseco Poland ma świadczyć usługi serwisu i rozwoju.

W pełni skalowalne rozwiązanie, wspólnie z systemem klasy CRM, zapewni kompleksowe wsparcie sprzedaży oraz obsługi klienta na rynku masowym. Nastąpi pełne scentralizowanie i ujednolicenie procesów, a przez to sprawniejsze zarządzanie największą w kraju bazą umów gazowych, podkreśliło Asseco.

"Projekt, który zrealizujemy dla PGNiG Obrót Detaliczny to skomplikowane przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę. W efekcie największy dostawca gazu w Polsce zyska jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku, w pełni dostosowane do wyzwań cyfrowej gospodarki. Dzięki niemu będzie mógł tworzyć nowe innowacyjne produkty dla swoich klientów, ograniczyć koszty operacyjne i szybko dostosowywać się do zachodzących zmian. Asseco posiada unikalne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych transformacji systemów, migracji danych oraz wdrażania systemów klasy Biling & CIS. Przykładem są projekty zrealizowane dla największych dostawców energetycznych w Polsce" - wskazał wiceprezes Paweł Piwowar.

Centralny System Bilingowy będzie pracował w oparciu o funkcjonalności oferowane przez Asseco Utility Management Solutions Biling & CIS. AUMS to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, pozwalające na masowe oraz cykliczne rozliczanie paliwa gazowego, energii elektrycznej, a także innych produktów i usług.

Centralny System Bilingowy to najważniejszy, ale nie jedyny projekt IT realizowany przez PGNiG Obrót Detaliczny w ramach strategii operacyjnej spółki na lata 2017-2020. W 2018 roku firma uruchomiła aplikację mobilną mBOK, z której korzysta ponad 260 tysięcy aktywnych użytkowników. W czerwcu 2019 roku zakończono projekt migracji klientów z sześciu dawnych elektronicznych Biur Obsługi Klienta do wspólnej bazy, co pozwoliło uruchomić jeden, efektywnie zarządzany eBOK dla ponad miliona użytkowników. Z kolei z usługi EKO-faktury korzysta już 832 tysiące Klientów. Ponadto, firma wprowadziła unikalną na skalę europejską możliwość zawarcia i przepisania umowy gazowej w całości przez internet, podano także w informacji.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Spółka jest notowana na GPW od 1998 roku. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)