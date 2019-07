- Nowa fala mobilności nie polega na wydawaniu setek milionów dolarów na badania i rozwój we własnym gnieździe. Sukces odniosą Ci, którzy odrobili lekcje i zrozumieli, że najlepszą drogą do budowy świetnych, zeroemisyjnych pojazdów to współdzielenie się wiedzą i głębokie, przemyślane partnerstwa – twierdzi Henrik Fisker, projektant wielu motoryzacyjnych przebojów dla BMW oraz Astona Martina, a obecnie prezes Fiskera, szykującego produkcyjną wersję elektrycznego SUV-a.

To właśnie Fisker będzie jedną z gwiazd październikowego Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Wraz z nim, na największym w Polsce wydarzeniu poświęconym mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom pojawi się kilkaset firm, dziesiątki start-upów i ponad 200 speakerów z całego świata. A to wszystko przy współudziale 5-tysięcznej publiczności. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 sceny, a dynamika dwudniowego kongresu toczyć się będzie w rytmie 6 ścieżek – e-mobilność, finansowanie i inwestycje (w tym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego), mobilności w miastach, mobilność jako usługa, czysty i zrównoważony transport oraz zielona fabryka.



Nieustanny, twórczy pęd inżynierów i kapitału – tak Håkan Agnevall, szef Volvo Bus Corporation oraz członek zarządu Volvo Group określa atmosferę panującą obecnie w sferze najnowszych technologii mobilnych. Zdaniem ekspertów, w czasach gdy komputer staje się sercem samochodów, charakter zmian swym tempem oraz mocą przypomina tsunami – w najbliższej dekadzie zobaczymy więcej zmian, tak w pojazdach komercyjnych, jak i prywatnych, niż w ostatnich 50 latach.

- Polska ma ambicje zostania globalnym liderem w sektorze baterii i akumulatorów, a jednocześnie kraje europejskie wspólnie muszą działać na rzecz rozwoju takich właśnie branż, pozwalających konkurować z najsilniejszymi światowymi graczami – podkreśla Jadwiga Emilewicz, minister technologii i przedsiębiorczości, jedna z liderek, która będzie obecna na Impact mobility rEVolution’19.

Gra toczy się o wielką stawkę: wartość rynku ogniw i baterii w Europie w 2025 r. osiągnie ok. 250 mld euro, a do 2030 r. elektronika (w tym baterie) i oprogramowanie będą miały o ponad 40 proc. wyższy udział w wartości samochodu niż ma to miejsce obecnie. Nic zatem dziwnego, że do Katowic przyjadą dyskutować i ogłaszać nowe przedsięwzięcia takie tuzy jak Kevin Noertker (Ampaire), Libor Lochman (Community of European Railway), Bruce Douglas (Solar Power Europe) czy Thorsten Schäffler (Flixbus), a także polscy eksperci, przedstawiciele instytucji państwowych i szefowie firm: Patrycja Klarecka (PKN ORLEN), Filip Grzegorczyk (Tauron), Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes), Paweł Borys (PFR) oraz Jadwiga Emilewicz (minister przedsiębiorczości i technologii), Jerzy Kwieciński (minister inwestycji i rozwoju), Marek Zagórski (minister cyfryzacji), Kazimierz Karolczak (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia) i Marcin Krupa (prezydent Katowic).



Zatem dokąd zmierza ekosystem oparty o cyfrową i elektryczną rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Jak autonomiczne pojazdy zmienią metropolie i całe społeczeństwa, wpływając także na takie branże jak fintech czy energetyka? Podczas Impact mobility rEVolution’19 zobaczyć będzie można pełny krajobraz nadchodzących zmian. Odsłonią go kluczowi gracze z ekosystemu, budującego nowe oblicze mobilności: na scenie kongresu pojawią więc też liderzy z takich firm i organizacji jak m.in. Grupa Volkswagen, Volkswagen Financial Services, Volvo, Mercedes-Benz, Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy PKN ORLEN, Grupa Azoty, Tauron i ABB, a także Urząd Dozoru Technicznego, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych i Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia.

- Nie patrzcie tylko na ziemię. Właśnie zaczyna się era cichych, zeroemisyjnych samolotów pasażerskich – wieszczy Kevin Noertker, prezes Ampaire z Kalifornii, który właśnie wysłał w dziewiczy lot swój pierwszy samolot z napędem hybrydowym.

Noertker odsłoni swoje dalsze plany właśnie w Katowicach, podczas Impact mobility rEVolution’19. To stanowi właśnie DNA wydarzenia, na którym transportowa i motoryzacyjna rewolucja dostaje nowej dynamiki.

