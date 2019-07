Vabun ma umowę z Lagardere Duty Free, rozpocznie sprzedaż na lotniskach



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Vabun ma umowę z Lagardere Duty Free Sp. z o.o. na sprzedaż produktów marki Vabun w wybranych drogeriach należących do Lagardere, podała spółka. W pierwszej kolejności spółka będzie dostarczała swoje produkty do punktów położonych na polskich lotniskach.

"Szacujemy, że zawarcie porozumienia z Lagardere doprowadzi do wzrostu przychodów ze sprzedaży o ok. 20% r/r. Najbardziej jednak cieszy zawarcie porozumienia z tak prestiżowym partnerem, jakim jest Lagardere. Stanowi to istotny element w umocnieniu rozpoznawalności marki perfum i kosmetyków Vabun wśród klientów z Polski i zagranicy. Będziemy się starali osiągnąć jak najlepsze wyniki sprzedaży, tak aby rozszerzyć ją o kolejne punkty w Polsce i poza jej granicami" - powiedział prezes Vabun Radosław Majdan, cytowany w komunikacie.

Na początku roku spółka poinformowała o podpisaniu umowy na sprzedaż perfum w sieci Drogerii Natura, która dysponuje ponad 300 sklepami pod własną marką, przypomniano także.

Lagardere Duty Free Sp. z o.o. należy do międzynarodowej grupy Lagardere Travel Retail, która w Polsce zarządza siecią ponad 800 punktów sprzedaży prowadzonych pod 33 różnymi brandami.

Vabun zajmuje się dystrybucją kosmetyków dla mężczyzn i kobiet, sygnowanych marką "RM Vabun". Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)