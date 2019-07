Francja, Włochy i Dania wstępnie poparły brytyjskie plany dla misji mającej działać pod egidą Europy i mającej zapewnić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz. Propozycja takiej misji zrodziła się po przejęciu przez Iran tankowca pod banderą brytyjską.

"To, co usłyszeliście, że chcą wysłać europejską flotę do Zatoki Perskiej, śle wrogi komunikat, jest prowokacyjne i zwiększy napięcie" w regionie - powiedział Rabiei.

We wtorek Reuters informował, powołując się na źródła dyplomatyczne, że Francja, Włochy, Holandia i Dania wspierają inicjatywę europejskiej misji morskiej w cieśninie Ormuz. Według agencji, "zainteresowanie inicjatywą wyraziły" Polska, Hiszpania, Niemcy i Szwecja. Misja morska ma być prowadzona przez wspólne dowództwo brytyjsko-francuskie.

Jest to odpowiedź na propozycję brytyjskiego szefa MSZ Jeremy'ego Hunta, który w poniedziałek wystąpił z inicjatywą utworzenia europejskiej misji morskiej, mającej zapewnić ochronę statków handlowych w cieśninie Ormuz. W piątek na tym morskim szlaku doszło do przejęcia przez irańską Gwardię Rewolucyjną brytyjskiego tankowca Stena Impero.

Iran twierdzi, że statek zderzył się z łodzią rybacką, a następnie zignorował ją, gdy wzywała pomocy. Zarówno sam statek, jak i jego 23-osobowa załoga przebywają obecnie w Iranie.

Przejęcie Steny Impero komentowane jest jako odwet Teheranu za zatrzymanie na początku lipca przez Brytyjczyków irańskiego tankowca Grace 1 w pobliżu Gibraltaru, czego dokonano w związku z podejrzeniami, że statek narusza sankcje UE nałożone na Syrię. Zdaniem Teheranu zatrzymanie statku było bezprawne.

Mająca w najwęższym miejscu 33 km cieśnina Ormuz to najważniejsza droga transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej na światowe rynki. Mimo regionalnych konfliktów przepływa nią blisko jedna piąta światowego zapotrzebowania na ten surowiec.

>>> Czytaj też: Autostrada z Hamburga do Szanghaju? Gigantyczna inwestycja pozwoli Chinom na obejście szlaków morskich