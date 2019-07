W sobotę podczas protestu opozycji w rosyjskiej stolicy policja zatrzymała blisko 1400 osób. Według portalu obrońców praw człowieka OWD-Info 77 osób zostało pobitych. Uczestnicy akcji, która według władz była nielegalna, protestowali przeciw niezarejestrowaniu opozycyjnych kandydatów w wyborach do władz stolicy.

W wydanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu rzeczniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Maja Kocijancić przypomniała, że prawa podstawowe takie jak wolność słowa, zgromadzeń i zrzeszania się są zapisane w rosyjskiej konstytucji, a UE oczekuje, że będą one chronione.

Jak zaznaczyła zatrzymanych zostało ponad 1000 pokojowych demonstrantów, w tym prominentni przedstawiciele opozycji i dziennikarze, którzy upominali się o wolne i demokratyczne wybory w Moskwie we wrześniu.

"Te zatrzymania i nieproporcjonalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów następują po niepokojącej serii aresztowań i nalotów policyjnych na polityków opozycji przeprowadzonych w ostatnich dniach i po raz kolejny poważnie podważają podstawowe wolności słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń" - podkreślono w oświadczeniu rzeczniczki unijnej dyplomacji.

By wrześniowe wybory samorządowe mogły być uznane za "reprezentujące prawdziwie demokratyczny proces", niezbędne jest stworzenie "warunków równych szans i włączającego środowiska politycznego" - zaznaczono.

"Oczekujemy, że władze Federacji Rosyjskiej będą przestrzegały swoich zobowiązań wobec OBWE i innych międzynarodowych obowiązków przeprowadzając nadchodzące wybory samorządowe" - napisała Kocijancić.

Według rosyjskiego MSW w proteście uczestniczyło w sumie ok. 3500 osób. Według opozycji liczba uczestników była znacznie większa.

20 lipca jeden z najważniejszych liderów rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny oświadczył, że jeśli w ciągu tygodnia nie dojdzie do zarejestrowania wszystkich osób formalnie zgłoszonych przez opozycję, to na sobotę 27 lipca zostanie zwołana demonstracja przed siedzibą władz miejskich. Po tej zapowiedzi doszło do rewizji w domach opozycjonistów i ich zatrzymań.

Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w sobotniej demonstracji. W niedzielę nad ranem został przewieziony z aresztu do szpitala z powodu "ostrej reakcji alergicznej".

Opozycjoniści uważają wrześniowe wybory za istotne, gdyż ich zdaniem dają im one szansę zwiększenia obecności w stolicy, gdzie wspierani przez Kreml kandydaci byli w przeszłości mniej popularni niż w innych częściach kraju.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)