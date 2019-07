Ryzykowne latanie. W co drugim samolocie ginie walizka

Źródło: PAP

W co drugim samolocie ginie walizka – pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu". Co roku linie lotnicze i operatorzy lotnisk gubią 25 mln sztuk bagażu. Statystycznie jeden pasażer co drugiego samolotu wychodzi z lotniska bez walizki – alarmuje dziennik.