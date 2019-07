Czaputowicz pytany o dwudniową wizytę Maasa w Warszawie odparł, że będzie ona związana także z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Szef MSZ poinformował, że w planie wizyty jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą oraz rozmowy dwustronne na tematy bieżące w MSZ.

W planie wizyty Heiko Maasa jest także złożenie wieńca pod pomnikiem Powstania Warszawskiego oraz pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, odwiedziny w Muzeum Powstania Warszawskiego a także spotkanie z młodzieżą polsko-niemiecką.

"Myślę, że to ważna wizyta; osobiście Heiko Maas przykłada dużą rolę do kwestii historycznych, które obciążają nasze stosunki, do tych trudnych momentów naszej historii" - podkreślił szef MSZ.

Czaputowicz był pytany przez dziennikarzy, czy w trakcie rozmowy może pojawić się temat reparacji wojennych.

"Rozmowa będzie dotyczyła relacji dwustronnych, (...) kwestii mniejszości, odpowiedzialności za II wojnę światową. Natomiast nie jest to (reparacje wojenne) bezpośrednim przedmiotem dyskusji między Ministerstwami Spraw Zagranicznych. Jak wiemy raport w tej sprawie jest przygotowywany w Sejmie - czekamy na zaprezentowanie tego raportu przez komisję sejmową" - dodał szef MSZ.