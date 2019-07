Dzień Długu Ekologicznego następuje, kiedy ludzkość wyczerpie limit możliwych do naturalnego odtworzenia w danym roku zasobów naturalnych – węgla, drewna, wody itp. W tym roku ten dzień przypada najszybciej w historii – dzisiaj, 29 lipca. W 1993 r. Dzień Długu Ekologicznego przypadał 21 października; 2003 r. – 22 września, a 2017 r. – 2 sierpnia.

Jak podaje France24.com, szacuje się, że przy obecnym wykorzystaniu zasobów naturalnych ludzkość potrzebowałaby 1,75 planety, by zaspokoić zapotrzebowania całej populacji. „Koszty globalnej nadwyżki ekologicznej stają się coraz bardziej widoczne w postaci wylesiania, erozji gleby, utraty różnorodności biologicznej i przegrzewania atmosfery. To ostatnie prowadzi do zmian klimatycznych i coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych” – pisze Global Footprint Network.

„Mamy tylko jedną Ziemię. (…) Nie możemy używać 1,75 Ziemi bez destrukcyjnych konsekwencji ” – powiedział Mathis Wackernagel, założyciel Global Footprint Network.

>>> Czytaj też: Historyczna susza w Europie. Zagrożone są uprawy, ceny prądu zwyżkują