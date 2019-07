Eko Export potwierdził pierwsze zamówienie na 2020 rok za 9,4 mln zł



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Eko Export potwierdził pierwsze zamówienie na rok 2020 dla dużego koncernu z branży wypełniaczy, wieloletniego kontrahenta spółki działającego na pięciu kontynentach, na dostawy wysoko przetworzonych mikrosfer, podała spółka. Wartość umowy to ok. 9,4 mln zł.

"Wielkość potwierdzonego zamówienia to 2 177 280 euro, tj. ca 9,4 mln zł. W ramach dotychczasowej współpracy, w latach 2017-2019 koncern co roku zwiększał swe zamówienia o ca 50% wartości zamówień roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

W celu systemowego rozwiązania finansowania zakupu zwiększającej się ilości surowca na produkcję towarów zamówionych na 2020 rok koncern wpłaci spółce zaliczkę w kwocie 500 tys. euro, tj. ok. 2,125 mln zł. Zaliczka jest oprocentowana 1% w skali roku i będzie spłacana wyrobami gotowymi od początku 2020 roku w 12 równych ratach, podano także.

Eko Export jest czołowym producentem mikrosfery w Europie. Dzięki swym specyficznym cechom mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Od 2010 r. spółka notowana jest na głównym rynku GPW, a jej skonsolidowane przychody sięgnęły 33,98 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)