Wojciech Kamieniecki został dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Wojciecha Kamienieckiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), a jego kadencja potrwa cztery lata, podało NCBR.

"Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję dyrektora NCBR w wyjątkowym okresie: zamknięcia obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i wypracowania nowych europejskich mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych. To duże wyzwanie, ale też szansa, aby pod kierownictwem nowego dyrektora, NCBR jako kluczowy podmiot łączący naukę i biznes, aktywnie wpływał na kształtowanie polityki innowacyjnej nie tylko Polski, ale też Europy w kolejnych latach" - powiedział wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Wojciech Kamieniecki od 16 kwietnia 2019 roku był pełniącym obowiązki dyrektora NCBR. Wcześniej zasiadał w Radzie tej instytucji wśród członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II kw. 2019 roku osiągnęło ponad 100% realizacji celów w zakresie kontraktacji i certyfikacji środków w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój. W I półroczu bieżącego roku NCBR zawarło blisko 600 umów o dofinansowanie, których wartość przekroczyła 2,4 mld zł, podano także.

"Nominacja to dla mnie zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Centrum przez lata swojego funkcjonowania dobrze wpisało się w krajobraz rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Dzięki środkom otrzymanym z NCBR powstało wiele innowacyjnych rozwiązań i produktów. Dziś stoimy przed kolejnymi wzywaniami. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii, rosnąca konkurencja międzynarodowa, to rzeczywistość w której przyszło nam funkcjonować. NCBR ma możliwości i odpowiednie zaplecze, by skutecznie kreować kierunki prac prowadzących naukę i gospodarkę w sferę nowoczesności. Jestem pewny, że taki cel uda się nam realizować przez kolejne lata dzięki współpracy biznesu, nauki i administracji publicznej" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W latach 2016-2018 był dyrektorem NASK państwowego instytutu badawczego nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. W 2017 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest autorem publikacji naukowych m.in. na temat strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami.

Według NCBR, największym mechanizmem wsparcia dla działających na terenie Polski innowatorów ponownie będzie, realizowany przez Centrum, program "Szybka Ścieżka". Całkowity budżet wszystkich konkursów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia to 2,73 mld zł. NCBR rozważa także uruchomienie dodatkowego konkursu w formule "Szybkiej Ścieżki", który pozwoli na zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorców realizujących swoje projekty na terenie województwa mazowieckiego.

