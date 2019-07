Wskaźnik ocen w lipcu wyniósł 22,9 pkt., w porównaniu do czerwcowego odczytu wzrósł o 0,4 pkt. Wskaźnik prognoz był wyższy o 0,1 pkt. i wyniósł 28,6 pkt.

"W najnowszym pomiarze Monitora Bankowego główny indeks badania zwiększył swoją wartość o 0,3 pkt do poziomu 25,8. Wśród pomiarów szczegółowych sezonowe wzrosty odnotowane zostały w zakresie kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (+ 12 pkt.) oraz kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych (+5 pkt.). Natomiast w zakresie prognoz sześciomiesięcznych oba powyższe wskaźniki notują spadek odpowiednio o 2 i 7 pkt." - powiedział we wtorek prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Z badania wynika, że obecny odczyt "ujawnia zróżnicowaną aktywność klientów na rynku bankowym". "Zarówno rynek depozytowy jak i kredytowy pozostaje w lipcu pod silnym wpływem czynników sezonowych. Odnotowano wyraźny wzrost aktywności na rynku kredytów osób indywidualnych, a także kredytów dla przedsiębiorstw. Znaczące spadki indeksów nastąpiły na rynku depozytów bieżących osób indywidualnych jak i przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, wyraźnej poprawie uległa sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a także prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w lipcu 56 pkt., co oznacza wzrost o 5 pkt. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł 35 pkt. - o wyższy o 6 pkt. wobec czerwca.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w lipcu wyniósł 23 pkt., czyli był niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2 pkt. Wskaźnik ocen zanotował 12 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 3 pkt.

"W lipcu prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca poprawiła się o 10 pkt.( wynosi 16 pkt.), a rok do roku jest wyższa o 5 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych miesiąc do miesiąca wzrosła o 9 pkt. (wynosi 41 pkt.), a rok do roku jest wyższa o 17 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju miesiąc do miesiąca jest wyższa o 1 pkt. (wynosi 11 pkt.) a rok do roku wzrosła o 5 pkt." - napisano.