Erbud zbuduje kompleks hotelowy Lake Hill II w Sosnówce za 26,4 mln zł



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na budowę inwestycji pod nazwą Lake Hill II w Sosnówce w Karkonoszach za 26,4 mln zł, podała spółka.

"Kontrakt podpisany z Lake Hill Sp. z o.o. obejmuje wykonanie inwestycji Lake Hill II, obejmującej dwa budynki hotelowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Kompleks wypoczynkowy Lake Hill zlokalizowany jest w Sosnówce k. Karpacza, w Kotlinie Jeleniogórskiej" - czytamy w komunikacie.

Budowa Lake Hill II rozpocznie się w lipcu 2019 roku i potrwa do grudnia 2020 r., podano także.

Erbud był także wykonawcą inwestycji pod nazwą Lake Hill Resort & SPA, który to hotel gości turystów od czerwca 2019 roku.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)