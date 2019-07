Jeszcze kilka lat temu do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltrans plant” szpitale zgłaszały ok. 800 dawców. W zeszłym roku niewiele ponad 600. W tym półroczu – w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku – odnotowano kolejny, 10-procentowy spadek.

Powód? Przede wszystkim opór społeczny. Negatywne nastawienie pacjentów, czy raczej ich rodzin, to wciąż problem, z którym nie umiemy sobie poradzić. W Polsce istnieje zgoda domniemana, która zakłada, że jeżeli ktoś nie wyraził sprzeciwu, po śmierci może zostać dawcą. Mimo to bliscy zmarłego często nie wyrażają na to zgody. Zdarza się, że na lekarza, który nie uszanuje ich decyzji i pobierze organ do transplantacji, składają zawiadomienie do prokuratury. W ostatnich latach było pięć takich spraw. I choć wszystkie zostały umorzone, zdaniem prawniczki Anety Sieradzkiej może to zniechęcać lekarzy do działania wbrew woli rodziny.

Niechętne są też same szpitale, bo z przeszczepami wiąże się ogromny wysiłek organizacyjno-medyczny. Zdaniem ekspertów potrzebne są więc zmiany, które zachęciłyby placówki do większej aktywności, a lekarzy do odważniejszego podejmowania decyzji. Istotne byłoby też wprowadzenie innowacyjnych metod – choćby pobieranie narządów również po zatrzymaniu krążenia, a nie tylko po śmierci mózgu.

Pod względem wykonywanych transplantacji Polska na tle Europy wypada blado, plasując się na szarym końcu. W 2017 r. w naszym kraju liczba zgłoszonych dawców narządów wyniosła 720, wykorzystanych zostało 542. Dla porównania w tym samym roku w Hiszpanii było 2182 dawców.

W czerwcu tego roku w kolejce po nowe narządy czekało niemal 2 tys. osób. Najwięcej po nerki i serce.

– Kiedy rodzina nie chce, nie pobieramy narządów – przyznają lekarze. I choć w Polsce można pobrać organy od każdego, kto za życia nie zgłosił sprzeciwu w specjalnym rejestrze, w praktyce medycy prawie zawsze pytają o zgodę. Gdy jej nie otrzymują, najczęściej rezygnują. W konsekwencji do wielu przeszczepów nie dochodzi.

Statystyki mówią same za siebie: w 2018 r. dawców zgłoszonych było 638, a wykorzystanych 479. Jeszcze w 2013 r. liczby te wynosiły 775 i 574. Światełkiem w tunelu może być to, że w zeszłym roku odnotowano tendencję wzrostową w wypadku pobranych do przeszczepienia serc – 149 (103 w 2017 r.) oraz płuc – 104 (88 w 2017 r.). Ale statystyki z I półroczna tego roku poprawy nie zapowiadają: widoczna jest tendencja spadkowa, zarówno jeśli chodzi o ogólną liczbę dawców, jak i pobranych narządów.

Co gorsza, spada też aktywność szpitali w zgłaszaniu potencjalnych dawców. Jak przyznaje wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, w 2018 r. liczba najaktywniejszych placówek, z których zgłoszono 10 lub więcej rzeczywistych dawców, wyniosła 13. Zdaniem resortu zdrowia alarmujący jest fakt, że szpitale, które przez ostatnie lata znajdowały się wśród najaktywniejszych, w 2018 r. znalazły się poza zestawieniem.

W opinii Artura Kamińskiego, szefa Poltransplantu, choć niby każdy wie, że przeszczep ratuje życie, to lekarze skupiają się głównie na leczeniu. Nie mówi się też o tym na studiach. – To wymaga od szpitala bardzo sprawnej organizacji i dodatkowej pracy od personelu. Nie zawsze jest na to czas, chęć czy nawet środki – przyznaje Kamiński. Zdarza się, iż przy wielu kłopotach, z którymi borykają się szpitale, transplantacja schodzi na dalszy plan. – Najbardziej efektywny jest czynnik ludzki. Wiele zdziałać może sprawny koordynator. Ci jednak często nie mają wsparcia dyrekcji szpitala – uważa Kamiński.

Maciej Zabelski, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie i zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, przyznaje, że nie każdy szpital może pobierać narządy. Jak przekonuje, potrzebna jest niezwykle sprawna organizacja pracy, ale także posiadanie zespołu lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny oraz dobrze przygotowanego koordynatora i zespołu pielęgniarek. Istotny jest także aspekt psychologiczny – bardzo ważne są rozmowy i opieka nad rodziną dawcy.

I on przyznaje, że kiedy rodzina jest przeciwna, to odstępują od pobrania. – Mimo że istnieje domniemana zgoda, ale wolimy, żeby się to odbywało z poszanowaniem woli bliskich. Uważam, że to docelowo buduje większe zaufanie społeczne do transplantologii. Liczy się nie tylko wiedza medyczna, ale jest w tym silny ładunek emocjonalny, który nazwałbym mistycznym – mówi dyrektor warszawskiej placówki.

Również pacjenci dostrzegają problemy. Jedna z osób, która oddała nerkę, przekonuje, że wiedza społeczeństwa na temat przeszczepów od żywego dawcy jest mała. – Ludzie się boją, bo mało wiedzą, a spotkania informacyjne odbywają się najczęściej w Warszawie. W przychodniach czy szpitalach też zbyt wiele się nie dowiemy. Nie ma informacji na temat przeszczepów wyprzedzających dializy, nie ma informacji, że można przebadać rodzinę pod kątem zgodności. Doproszenie się o przebadanie trwa długo – opisuje swoje doświadczenie dawca na jednym z forów.

Zdaniem szefa Poltransplantu należałoby wprowadzić wiele zmian – od organizacyjnych po finansowe. Postuluje, żeby w ramach zachęcania szpitali do większej aktywności wprowadzić dodatkowe punkty przy akredytacji – nie tyle za to, że szpital zatrudnia koordynatora (tak jest obecnie), ile za jego aktywność. – Na przykład jeżeli na oddziale intensywnej terapii jest sześć łóżek, to potencjalnie powinno być około dwóch dawców rocznie zgłoszonych. Ta aktywność powinna być brana pod uwagę – mówi Kamiński.

Planowane są również rozmowy ze środowiskiem kardiologów, neurochirurgów, anestezjologów – celem jest to, aby nie kończyli pracy po śmierci pacjenta, ale także myśleli o tym, że mogą, pobierając narządy, uratować życie komuś innemu. Ale także, żeby uczyć tego młodych na studiach i na stażach.

Zdaniem Artura Kamińskiego bardzo istotne jest także rozpowszechnienie wiedzy o sposobie pobierania narządów po zatrzymaniu krążenia. Obecnie w Polsce głównie pobiera się je po śmierci mózgu. – Przy zatrzymaniu krążenia należy podłączyć pacjenta do specjalnej aparatury, która podtrzymuje pracę serca i oddycha. To wymaga dodatkowej pracy, ale mogłoby bardzo poprawić sytuację z dawstwem – podkreśla Kamiński.

Resort zdrowia przekonuje, że dostrzega problem. I podaje, że w tym roku na finansowanie Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej przeznaczył 3,8 mln zł głównie na finansowanie działalności koordynatorów oraz organizacji specjalistycznych szkoleń. Planowane jest także – w latach 2019–2020 – przeszkolenie personelu medycznego w zakresie umiejętności komunikacji dotyczącej pobierania narządów do przeszczepienia. ©℗

>>> Choroby neurologiczne i psychiczne dotyczą coraz większej liczby osób; wzrost zachorowalności wynika m.in. ze starzenia się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych. Więcej o opiniach ekspertów w dalszej części artykułu.

Potrzebne nie tylko przepisy, ale też koordynatorzy

Nie we wszystkich europejskich państwach obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy obywatel jest potencjalnym dawcą. Przykładem chociażby Irlandia, gdzie projekt stosownej ustawy rząd przedłożył dopiero w maju. Takie rozwiązanie jest nowością także po drugiej stronie Morza Irlandzkiego: wprowadzili je u siebie Walijczycy, rozważają je Szkoci, a Izba Gmin dopiero w lutym przyjęła takie prawo dla Anglii. Zwykło się o nim mówić, że jest to „ustawa Maxa i Keiry”, od imion dziewięciolatków Keiry Ball i Maxa Johnsona.

W 2017 r. Keira odniosła poważne obrażenia w wypadku samochodowym i jej serce przeszczepiono Maxowi, którego organ był bardzo słaby z powodu ciężkiej infekcji. Sprawę nagłośniły brytyjskie media. Przyczyniła się do szybkiego przyjęcia stosownych regulacji. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii debata na ten temat trwa przynajmniej od dekady (w 2008 r. podobne przepisy przepadły w Londynie na skutek sprzeciwu organizacji religijnych).

Generalnie przyjmuje się, że takie rozwiązanie problemu pobierania narządów przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia liczby przeszczepów przeprowadzanych w ciągu roku. Krajem, w którym wprowadzono takie rozwiązanie najwcześniej w Europie, jest Hiszpania. Od 1979 r. zakłada się tam, że jeśli obywatel nie zgłosi swojego pisemnego sprzeciwu, oznacza to, że chce być dawcą. Ale skuteczności hiszpańskiego systemu upatruje się także w tym, że od 1989 r. Madryt nawet w najmniejszych szpitalach starał się zatrudniać koordynatorów ds. przeszczepów. ©℗

>>> Czytaj też: Wymazać złe wspomnienia i zgrać pamięć na dysk. Sztuczna inteligencja opanowuje ludzkość