BNP Paribas wzywa Onico do całkowitej spłaty ponad 8 mln USD wierzytelności



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Onico otrzymało od BNP Paribas (Suisse) klauzulę przyspieszenia stwierdzenia niewykonania zobowiązań wzywającą do natychmiastowej i całkowitej spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytowej zawartej pomiędzy spółką oraz BNP Paribas (Suisse) z 13 maja 2016 roku, tj. kapitału w kwocie 8 042 614,34 USD wraz z odsetkami w kwocie 27 763,15 USD, podało Onico.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)