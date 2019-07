Jak wyjaśniła w środę rzeczniczka Kraków Aiport Natalia Vince, akredytacja ACI przyznawana jest dla lotnisk, które w swojej działalności dążą do podnoszenia standardów obsługi podróżujących, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort pasażerów. „Akredytację otrzymaliśmy na rok, co oznacza jeszcze większą motywację do dalszych starań o potrzeby korzystających z krakowskiego lotniska” - podkreśliła.

Według niej, o poziomie jakości usług lotniska świadczy prowadzone od 2007 r. badanie poziomu satysfakcji pasażerów; w drugim kwartale br. ocena ta wyniosła 4,13, podczas gdy średni wynik europejskich portów lotniczych to 4,03 (w skali 1-5).

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę 7,9 mln osób.

W tegorocznym letnim rozkładzie lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe, wykonywanych przez 23 przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.(PAP)

autor: Rafał Grzyb