"Pod kątem wzrostu przeładunków w portach w tym roku już wiemy, że rekord powinien zostać znów pokonany. Port w Gdańsku ma dynamikę wzrostu 9 proc., Gdynia - 5 proc. i Szczecin-Świnoujscie - 2 proc." - powiedział w Sejmie Gróbarczyk.

W ubiegłym roku przeładunki w polskich portach morskich przekroczyły po raz pierwszy w historii barierę 100 mln ton i wyniosły 101,19 mln ton. W roku 2017 w polskich portach przeładowano 87 mln ton ładunków.

W 2018 roku w Porcie Gdańsk przeładowano 49,1 mln, co jest wynikiem o 22,77 proc. wyższym niż w 2017 r. Z kolei Port Szczecin-Świnoujście przeładował 28,6 mln ton za cały 2018 r. – to o 13 proc. więcej niż w 2017 roku. Z kolei w Porcie Gdynia przeładowano w ubiegłym roku 23,49 mln ton towarów – to wzrost w porównaniu z 2017 rokiem o 10,7 proc.

Łącznie wynik za 2018 rok był o prawie 16 proc. lepszy niż za rok 2017.

