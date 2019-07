W całej UE poziom bezrobocia wynosił w czerwcu 6,3 proc. i nie zmienił się w porównaniu z majem. W zestawieniu z czerwcem ubiegłego roku odnotowano spadek wynoszący 0,5 punktu procentowego.

Dla unijnej "28" to najniższy poziom, od kiedy w styczniu 2000 r. rozpoczęto przedstawianie comiesięcznych raportów w tej sprawie. Mimo to Eurostat szacuje, że 15 mln 674 tys. kobiet i mężczyzn było w czerwcu tego roku bez pracy w UE, z czego 12 mln 377 tys. w strefie euro. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,205 mln osób w UE.

Spośród krajów członkowskich najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Czechach (1,9 proc.) i Niemczech (3,1 proc.). Wynik poniżej 4 proc. miały też Węgry, Malta, Holandia, Wielka Brytania i Polska (3,8 proc.), która znalazła się na siódmym miejscu w zestawieniu.

Najgorzej pod tym względem sytuacja wyglądała w Grecji, gdzie stopa bezrobocia sięgała 17,6 proc., Hiszpanii (14 proc.) oraz we Włoszech (9,7 proc.) i Francji (8,7 proc.).

W porównaniu z ubiegłym rokiem poziom bezrobocia spadł w 24 krajach członkowskich. Nie zmienił się dwóch - w Polsce i Estonii. Wzrósł za to nieznacznie w Szwecji (z 6,3 do 6,4 proc.) i Luksemburgu (z 5,6 do 5,8 proc.).

Mimo najniższego poziomu bezrobocia od rozpoczęcia się kryzysu ponad dekadę temu, cały czas problemem pozostaje brak zatrudnienia dla młodych.

Wśród osób do 25. roku życia poziom bezrobocia wynosił w czerwcu w UE 14,1 proc. Najgorzej pod tym względem było w Grecji, gdzie bez pracy w pierwszym kwartale tego roku było 39,6 proc. młodych. Nieco lepiej, ale wciąż źle, sytuacja wygląda w Hiszpanii (32,4 proc.) oraz we Włoszech (28,1 proc.).

"Bezrobocie wśród młodych jest w centrum naszego zainteresowania. Biorąc pod uwagę, że niemal jeden na siedmiu młodych ludzi nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy jest bardzo ważne. Komisja wspiera państwa członkowskie we wdrażaniu gwarancji dla młodych (...). Od 2014 r. stworzyła ona możliwości dla 3,5 mln młodych osób rocznie" - zwrócił uwagę na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Christian Spahr.

Dane Eurostatu pokazują, że gospodarka unijna cały czas rośnie. PKB strefy euro oraz całej UE poszło w górę w drugim kwartale o 0,2 proc. W pierwszym kwartale wzrosty wynosiły odpowiednio 0,4 i 0,5 proc.

W porównaniu z tym samym okresem minionego roku wzrost w drugim kwartale wyniósł w strefie euro 1,1 proc. oraz 1,3 proc. w UE28.

Wstępne szacunki Europejskiego Biura Statystycznego pokazują, że inflacja w lipcu wyniesie 1,1 proc. w strefie euro. Największy, bo 2-procentowy wzrost cen dotyczy żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

>>> Czytaj też: "Sueddeutsche Zeitung": Polska wymaga od Niemiec więcej niż poczucia odpowiedzialności. Warszawa chce reparacji