Dekpol ma umowę zakupu nieruchomości w Wiślince pod ok. 350 lokali



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Dekpol Inwestycje Sol Marina (spółka celowa pośrednio zależna od Dekpolu, zawiązana w celu realizacji inwestycji deweloperskiej Sol Marina w Wiślince) zawarł umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 9,3 ha położonej w miejscowości Wiślinka, podał Dekpol. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego wybudowanie ok. 350 lokali.

"Cena nabycia nieruchomości brutto wynosi około 15% kapitałów własnych Dekpol S.A. na koniec 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)