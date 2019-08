BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań chciałaby zwiększyć udział segmentu farmaceutycznego w strukturze sprzedaży swoich produktów, poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. Spółka liczy także, że będzie beneficjentem ekologicznego trendu w branży opakowań, polegającego na rezygnacji z plastiku na rzecz papieru czy tektury.

"Chcemy utrzymać pozycję czołowego dostawcy opakowań dla segmentu kosmetycznego i spożywczego oraz powalczyć o wzrost udziału w sprzedaży segmentu farmaceutycznego, gdzie umowy mają z reguły długotrwały charakter. Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem miksu produktowego w kierunku opakowań o najwyższej marży" - powiedział Baranowski w rozmowie z ISBnews.

"Naszym celem jest kontynuacja organicznego wzrostu grupy, przy ciągłym poszukiwaniu ciekawych obszarów do dynamicznego rozwoju, takich jak druk rolowy z możliwością uszlachetnień in-line" - dodał.

W I kwartale 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (53% sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-procentowy, przypomniał wiceprezes.

Spółka liczy także, że będzie beneficjentem trendu w branży opakowań, polegającego na m.in. rezygnacji z plastiku na rzecz papieru czy tektury.

"Liczymy, że będziemy beneficjentem tego trendu, a zamówienia będą kierowane z różnych branż. Jesteśmy gotowi pod względem technologicznym na to wyzwanie" - powiedział Baranowski.

"Opakowania ekologiczne jeszcze kilkanaście lat temu stanowiły niewielką część całego rynku opakowań. Aktualnie kwestie dotyczące ochrony środowiska stały się jednym z kluczowych tematów w publicznej debacie, a udział opakowań ekologicznych w światowej sprzedaży permanentnie wzrasta. Jako BSC Drukarnia Opakowań aktywnie uczestniczymy w trójstronnej kooperacji na linii: klient - dostawca surowca - producent, której efektem ma być jak najlepszy wygląd opakowania, przy maksymalizacji jego możliwości recyklingu. Warto podkreślić, że papier jest surowcem, który może być poddany recyklingowi bardzo łatwo i wielokrotnie. Do produkcji stosujemy surowce z certyfikatami FSC i PEFC, które potwierdzają, że zostały one pozyskane przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju" - wyjaśnił.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)