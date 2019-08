STX Next planuje akwizycje oraz IPO na rynku głównym GPW



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - STX Next planuje akwizycje w Polsce, Europie Zachodniej oraz krajach Beneluksu. Pierwsze przejęcie, do końca 2019 roku, chce sfinansować ze środków własnych, zaś na kolejne planuje pozyskać kapitał z debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), poinformował ISBnews.tv prezes Maciej Dziergwa.

"Analizujemy rynek, przyglądamy się dwóm obszarom, jeśli chodzi o akwizycje. Na polskim rynku moglibyśmy połączyć się z mniejszym software housem np. z miasta, w którym nie mamy jeszcze oddziału, dzięki temu otworzyć nowe biuro lub firmę, która świadczy komplementarne usługi. Drugi obszar zainteresowania, w którym intensywnie działamy to Europa Zachodnia, głównie Niemcy i kraje Beneluksu, gdzie moglibyśmy przejąć mała firmę informatyczną, która byłaby oknem na dany rynek" - powiedział ISBnews.TV prezes Dziergwa.

"Jesteśmy w trakcie robienia due deligence jednej z firm z krajów Beneluksu" - dodał, nie podając szczegółów.

Według Dziergwy, finalizacji transakcji przejęcia w Europie Zachodniej można spodziewać się do końca tego roku.

"Nie będzie to duża akwizycja. To nasza pierwsza transakcja, więc będziemy się uczyć jak się takie przejęcia robi. Jako STX Next przyglądamy się opcjom pozyskania kapitału i giełda jest jedną z takich możliwości. Jeśli uda się sfinalizować pierwsze przejęcie ze środków własnych, to już do większej transakcji będziemy potrzebowali finansowania zewnętrznego. Sposobem pozyskania kapitału jest dla nas rynek główny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na GPW da nam prestiż, a to jest bardzo ważne wśród zachodnich klientów korporacyjnych" – powiedział także.

W związku z rosnącym zapotrzebowanie na jej usługi, firma chce do końca 2022 roku dwukrotnie zwiększyć liczbę pracowników - do ok. 650 osób.

Spółka w 2018 roku wypracowała 50 mln zł przychodów, zaś prognoza na ten rok to ponad 60 mln zł. Docelowo, STX Next w 2022 roku chce osiągnąć blisko 150 mln zł przychodów.

Prezes zaznaczył, że spółka ma ponad 14 lat doświadczenia w tworzeniu dedykowanego oprogramowania dla klientów, którzy pochodzą głównie z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej.

"Popularność Pythona ciągle rośnie, a z roku na rok przybywa zapytań dotyczących usług oferowanych w tym języku. Chcemy stać się najbardziej rozpoznawalną marką Python Software House na świecie" – dodał także.

STX Next to największy Python Software House w Europie działający od 2005 roku. Prezesem i założycielem spółki jest Maciej Dziergwa. Obecnie spółka zatrudnia ponad 320 osób w biurach zlokalizowanych w 5 miastach – Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Pile.

STX Next realizuje projekty z wielu branż, m.in. technologii finansowej, gamingowej, edukacyjnej, maszynowego uczenia i sztucznej inteligencji czy marketingowej.

(ISBnews)