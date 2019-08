FBK poinformowała, że urzędniczka zarobiła miliardy rubli na sprzedaży miejskich nieruchomości firmom, kontrolowanym przez członków jej rodziny.

W latach 2011-18 Siergunina była zastępczynią mera Siergieja Sobianina ds. nieruchomości. FBK podaje, że w tym okresie około dziesięciu zabytkowych budynków w centrum Moskwy sprzedano firmom powiązanym ze szwagrem Sierguniny Łazarem Safanijewem. We wszystkich przypadkach ceny sprzedaży były zaniżone do aukcyjnego minimum - zauważono.

Współpracownicy FBK ujawnili, że na miejscu większości sprzedanych budynków wkrótce powstały hotele. Krewni wicemer posiadają luksusowe mieszkania, apartamenty w Moskwie i drogie samochody, jej siostra ma dwie restauracje, a szwagier - posiadłość w Austrii.

Fundacja zauważa, że według sprawozdań majątkowych Siergunina należy do najbiedniejszych pracowników moskiewskiej administracji. Z deklaracji podatkowej wynika, że jej jedynym źródłem przychodów jest wynagrodzenie i jest właścicielką tylko trzypokojowego mieszkania w Moskwie.

Siergunina obecnie nadzoruje przebieg wyborów do władz Moskwy. Niedopuszczenie do udziału w tych wyborach kandydatów opozycji było przyczyną demonstracji w stolicy w ubiegłą sobotę, podczas której zatrzymano ponad 1300 osób. Za wzywanie do udziału w proteście Nawalny obecnie odbywa karę 30 dni aresztu. (PAP)