Asseco BS utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży zagranicznej w 2019 r.



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Asseco Bussiness Solutions utrzyma dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów z zagranicy w 2019 roku, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon.

"W całym 2019 roku uda się jednak ten dwucyfrowy wzrost osiągnąć. To nie będzie już dynamika rzędu 50-60%, bo baza sprzedaży zagranicznej nam urosła, ale powinien to być wciąż wzrost dwucyfrowy" - zapowiedział Lizon na konferencji prasowej.

Wzrost sprzedaży zagranicznej wyniósł 8,3% w I poł. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. przychody zagraniczne spółki wyniosły 16,1 mln zł, czyli niespełna 13% łącznych przychodów ABS.

"Nie publikujemy prognoz, ale nie widzę powodu, dla którego w następnych latach wzrost przychodów zagranicznych nie miałby być porównywalny do dynamiki osiąganej w poprzednich latach" - powiedział ISBnews wiceprezes ABS ds. sprzedaży zagranicznej Andreas Enders w kuluarach konferencji.

W 2018 roku przychody zagraniczne wzrosły o 18,5% do 30,7 mln zł. Rok wcześniej 23,3% (wzrost do 25,9 mln zł), a w roku 2016 zagraniczna sprzedaż spółki zwiększyła się o 57,9%, z 13,3 mln zł do 21 mln zł.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r., a jej skonsolidowane przychody wyniosły 254,7 mln zł w 2018 r.

