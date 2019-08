Sescom ma pozytywną rekomendację NCBR dot. 2,2 mln zł dofinansowania



Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Sescom otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą dofinansowania dla projektu "Platforma Business Intelligence firmy Sescom do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii" na kwotę 2 199 575 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka. Wsparcie finansowe projektu umożliwi przeprowadzenie dalszych prac nad funkcjonalnościami analitycznymi autorskiego narzędzia klasy Business Intelligence Emitenta - SES BI.

"Koszt całkowity projektu wynosi 3 195 275 zł, z czego rekomendowane dofinansowanie pokrywa ok. 69% nakładów zaangażowanych w realizację projektu" - czytamy w komunikacie.

Otrzymanie rekomendacji nie jest równoznaczne z pozyskaniem środków, a rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie. Ostateczna wysokość dofinansowania oraz data jego przekazania będą znane w momencie podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, podano również.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

