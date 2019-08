Oferta Elektrotimu za 15,46 mln zł wybrana na rozbudowę infrastruktury Taurona



Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Oferta Elektrotimu, warta łącznie 15,46 mln zł brutto, została wybrana przez Tauron Dystrybucję jako najkorzystniejsza w postępowaniu na rozbudowę infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu (pierwsze zamówienie) oraz na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Tarnowie (drugie zamówienie), podał Mostostal.

"Przedmiotem pierwszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i terenowo-prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budowy wież antenowych i kontenerów na obiektach energetycznych na potrzeby Systemu Łączności Dyspozytorskiej na terenie Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Wartość oferty złożonej przez Elektrotim S.A. to 5 230 000 zł. Przedmiotem drugiego zamówienia jest budowa wież antenowych, modernizacja istniejących wież antenowych, zabudowa kontenerów telekomunikacyjnych oraz remont pomieszczeń telekomunikacyjnych wraz z infrastrukturą budowlaną i techniczną w obiektach Tauron Dystrybucja S.A. Oddziału w Tarnowie. Wartość oferty złożonej przez Elektrotim S.A. to 10 233 950 zł" - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotim, a także szacowanie ryzyka przez spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Elektrotim podaje fakt otrzymania niniejszych zawiadomień do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów grupy w przyszłości, podsumowano.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)