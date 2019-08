7Levels miało wstępnie 54 tys. zł straty netto w II kw. 2019 r.



Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - 7Levels miało 642 tys. zł przychodów ze sprzedaży w II kw. 2019 r. (w porównaniu do I kw. 2019 r. wzrost o 92% oraz o 163% wobec II kw. 2018 r.) i 54 tys. zł straty netto (w I kw. 2019 r. wynik netto wyniósł -140 tys. zł natomiast w II kw. 2018 r. równy był -275 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"W ocenie zarządu emitenta istotny wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2019 r. jest związany przede wszystkim z zastosowaniem agresywnej polityki cenowej dotyczącej Castle of Heart w postaci promocji na zakup gry na rynkach europejskim, amerykańskim, australijskim, a także japońskim. Jednocześnie pożądane efekty przyniosły działania związane z wydawnictwem gier zewnętrznych deweloperów tj. Warplanes: WW2 Dogfight i Golf Peaks, które istotnie przełożyły się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w II kw. 2019 r. w stosunku do I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że ostateczne wyniki finansowe za II kw. 2019 r. oraz za okres I pół. 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 9 sierpnia 2019 r.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

