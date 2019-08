Bank Pekao wprowadził usługę mojeID do potwierdzania tożsamości online



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Bank Pekao udostępnił usługę mojeID, rozwiązanie dostarczane przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) do potwierdzania tożsamości online, podał bank.

"W Pekao mocno stawiamy na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, których celem jest zapewnienie wygody i szybkości korzystania z usług bankowych. Stale dodajemy nowe możliwości do naszej bankowości mobilnej PeoPay oraz bankowości internetowej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem prac nad usługami ułatwiającymi funkcjonowanie cyfrowej gospodarki, czego przykładem jest udostępnienie naszym klientom nowoczesnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji online w ramach usługi mojeID" - powiedział dyrektor departamentu innowacji i płatności w Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

mojeID przyspiesza i upraszcza wiele procesów, dzięki temu zdalnie można wykonać czynności, które do tej pory wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi lub umawiania się z kurierem, podano również.

"Potrzeby banków w kwestii cyfryzacji usług są coraz większe. Nie inaczej ma się sytuacja np. w e-commerce czy innych obszarach usług świadczonych online. Jako technologiczny partner sektora bankowego dostarczamy nowe rozwiązania składające się na ekosystem zaawansowanych i bezpiecznych rozwiązań cyfrowych. Cieszymy się, że Bank Pekao S.A. przystępuje do usługi mojeID i udostępnia swoim klientom możliwość korzystania z potwierdzania tożsamości online" - dodał prezes KIR Piotr Alicki.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

(ISBnews)