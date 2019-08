Port Lotniczy Warszawa: Modlin zwiększył liczbę pasażerów o 4,7% r: r w lipcu



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Liczba pasażerów w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin wzrosła o 4,7% r/r do 297,3 tys. w lipcu, podał port.

W ciągu 7 miesięcy 2019 roku z lotniska odleciało lub na nie przyleciało 1,88 mln pasażerów. Wobec takiego samego okresu rok wcześniej to wzrost o 5%, czytamy także w komunikacie.

"Ta dynamika dotyczy dziś też miesięcy poza wakacjami, choć naturalnie to lato generuje największy ruch, właściwie w każdym porcie lotniczym. Nasze lotnisko znajduje się w pobliżu stołecznej aglomeracji, a dodatkowo - przy głównym szlaku komunikacyjnym. W swoim formacie, a więc dla połączeń 'low-cost' i czarterów, posiada wszystkie niezbędne udogodnienia, a dodatkowo także - dobrą bazę handlowo-gastronomiczną" - powiedział p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Leszek Chorzewski, cytowany w materiale.

Port Lotniczy Warszawa/Modlin w 2018 r. obsłużył 3,08 mln pasażerów.

(ISBnews)