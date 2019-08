Sąd zgodził się na sporządzenie planu restrukturyz. ZM Henryk Kania do 30 VIII



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 30 sierpnia 2019 r., podała spółka.

31 lipca br. spółka informowała, że w wyniku głosowania rady wierzycieli podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie złożenia przez nadzorcę sądowego do sędzi-komisarz wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego do 31 sierpnia.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)