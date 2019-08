JSW nabyła kompleks ścianowy Becker Warkop do KWK Budryk



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nabyła kompleks ścianowy firmy Becker Warkop na potrzeby Kopalni Węgla Kamiennego Budryk, podała spółka.

"Kompleks ścianowy, który przekazujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jest jednym z najnowocześniejszym kompleksów tego typu w naszym kraju. Zostały w nim zastosowane nowatorskie rozwiązania techniczne. Kompleks zapewnia bezpieczną pracę i gwarantuje wysoką wydajność" - powiedział prezes Becker Warkop Tomasz Budniok, cytowany w komunikacie.

Nowy kompleks będzie pracował w ścianie Cz-2 w pokładzie 405/1 na poziomie 1 290 metrów, która jest pierwszą ścianą udostępnioną w ramach inwestycji "Budowa poziomu 1290". Uruchomienie ściany zapoczątkuje eksploatację pokładów 405/1 oraz 405/2, których zasoby operatywne wynoszą 68,5 mln ton wysokiej jakości węgla koksowego typu 35. Rozpoczęcie eksploatacji ściany Cz-2 zaplanowano na przełomie roku.

"Do końca roku zakład przeróbczy kopalni Budryk zostanie zmodernizowany i przygotowany do produkcji wysokiej jakości węgla koksowego. W tym samym czasie pod ziemią rozpoczniemy eksploatację złóż bogatych w dobrej jakości węgiel koksowy. Zgodnie z aktualną strategią, udział węgla koksowego w kopalni Budryk w produkcji w 2020 roku ma wynieść ponad 50%, w tym węgla typu hard około 30% i ma wzrastać w kolejnych latach do około 65%. Przy okazji uruchamiania nowych ścian wprowadzamy nowe technologie, bez tego rozwój JSW jest niemożliwy" - skomentował prezes JSW Włodzimierz Hereźniak.

Ściana Cz-2 ma 205 m długości, a jej wybieg ma prawie 900 m. Średnia miąższość w ścianie wynosi 3,1 m, a jej zasoby wnoszą ponad 750 000 ton węgla typu hard.

Kompleks ścianowy, który zostanie zastosowany w ścianie Cz-2, składa się ze 118 sekcji produkcji Becker Warkop o szerokości 1,75 m. Kombajn ścianowy typu 7LS22 oraz przenośnik ścianowy są produkcji firmy Joy. Oprócz wszystkich niezbędnych urządzeń w kompleksie ścianowym dodatkowo zastosowano układ klimatyzacji, by poprawić warunki pracy górników.

"Konstruktorzy Becker Warkop zadbali o bezpieczeństwo górników pracujących w ścianie, projektując między innymi przejście dla załogi przed i za stojakami sekcji. Zgodnie z wymaganiami kopalni zapewniono również bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą zajmować się serwisem kombajnu. W tym celu 24 sekcje wyposażono w specjalnie skonstruowane teleskopowe osłony czoła ściany, które zabezpieczają pracowników przed kawałkami opadających skał. Jedną z kilku nowinek będzie system kontroli geometrii sekcji" - czytamy dalej.

Zakupiony przez JSW kompleks ścianowy zostanie wykorzystany w siedmiu kolejnych ścianach, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)