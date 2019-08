BoomBit zawarł umowę wydawniczą dla gry Idle Coffee Corp na terenie Chin



Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - BoomBit zawarł umowę z firmą wydawniczą Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance, na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na terenie Chin kontynentalnych, podała spółka.

"Na mocy umowy spółka udzieliła wydawcy wyłącznej i nieprzenoszalnej licencji (z prawem udzielenia sublicencji na warunkach przewidzianych w umowie), na terenie Chin kontynentalnych, na okres 1 roku od daty zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do wydania, dystrybucji i promocji gry na platformach iOS i Android" - czytamy w komunikacie.

Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie co miesiąc na podstawie sporządzanych raportów sprzedażowych, dotyczących przychodów osiąganych przez grę na platformach. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla spółki, w przypadku przekroczenia ustalonych w umowie progów liczby pobrań na platformie iOS, podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)