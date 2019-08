Spółka jest partnerem akceleratora startupów, nastawionego na poszukiwanie młodych firm technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej

"PZU w swojej strategii zakłada współpracę ze startupami i budowę ekosystemu innowacji skupiając się na poszukiwaniu rozwiązań z trzech obszarów: wykorzystania dużych zbiorów danych, cyfryzacji procesów biznesowych oraz interakcji z klientami" - czytamy w komunikacie spółki.

Ubezpieczyciel jako partner kolejnych edycji MIT Enterprise Forum CEE - akceleratora startupów nastawionego na poszukiwanie młodych spółek technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej wskazał, że "według przeprowadzonych ankiet, blisko 25 proc. z młodych firm technologicznych, które pozyskało finansowanie, znalazło je dzięki pomocy akceleratorów".

Spółka poinformowała, że w ramach rozpoczętej wiosną szóstej edycji programu akceleracyjnego, współpracuje łącznie nad wdrożeniem czterech innowacyjnych pilotażowych rozwiązań. Jedną z nich jest Protect.me – startup oferujący rozwiązanie informatyczne umożliwiające uruchomienie cyfrowego marketu w obszarze innowacyjnych mikroubezpieczeń sprzedawanych kontekstowo. Jak wyjaśnił rzecznik spółki Damian Ziąber "startup rozwija platformę, która umożliwia szybkie tworzenie mikroubezpieczeń (tj. produktów ubezpieczeniowych dotyczących pojedynczych i prostych ryzyk) oraz ich sprzedaż w kanale online". "Dzięki tego typu rozwiązaniom PZU jest w stanie jeszcze lepiej dbać o potrzeby swoich klientów oferując im możliwość wygodnego zakupu ubezpieczenia przez internet" - dodał.

Drugim startupem współpracującym z PZU jest firma Tensorflight, która posiada technologię do automatycznej analizy zdjęć satelitarnych, co może być przydatne dla ubezpieczyciela na przykład pod kątem lepszej oceny ryzyk, działań prewencyjnych lub procesów obsługowych. Pozostałe startupy: to "ChallengeRocket, wspierający nowe podejście do rekrutacji talentów do obszaru IT oraz startup Symmetrical.ai działający w modelu fintech-as-a-service, prowadzący platformę do udzielania prostego i wygodnego finansowania, m. in. w kontekście finansów pracowniczych oraz otwartej bankowości" - czytamy.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie dyrektor ds. innowacji w PZU Marcin Kurczab, współpraca z akceleratorem MIT EF CEE jest dla nas ważnym źródłem nowych projektów. "Laboratorium Innowacji PZU rocznie analizuje blisko 2000 pomysłów i rozwiązań, spośród których 12-15 innowacji trafia do fazy pilotażu" - podał. "W ramach programu wybrane startupy mogą wspólnie z nami rozwijać swoje rozwiązania pod czujnym okiem i opieką mentorów PZU. W przypadku sukcesu pilotażu Grupa PZU otwarta jest na długoterminową współpracę" – wskazał.

Według prezesa zarządu PZU Życie SA i przewodniczącego Komitetu Innowacji Grupy PZU Romana Pałaca, akceleratory startupów są dla Grupy PZU ważnym mechanizmem poszukiwania i wdrażania innowacyjnych technologii. "Tym bardziej cieszymy się, że w ramach wiosennej edycji programu nawiązaliśmy współpracę aż z czterema startupami. Chcemy, żeby przyczyniły się do zwiększenia innowacyjności całej naszej grupy" - dodał.

Spółka wskazuje, że jej zaangażowanie w ramach akceleratorów jest częścią szerszego programu skierowanego na współpracę ze startupami PZU Ready for Startups. Dodano, że wkrótce ruszy nabór do kolejnych programów wspieranych przez PZU, skierowanych do startupów

MIT Enterprise Forum CEE, to model akceleracji oparty na połączeniu wiedzy ponad stu międzynarodowych mentorów i ekspertów, a także doświadczeniu i zasobów czołowych przedsiębiorstw, organizacji i funduszy inwestycyjnych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyspieszenie komercjalizacji rozwijanych przez nie rozwiązań na rynkach międzynarodowych.

Grupa PZU to największa firma z branży ubezpieczeniowej w Polsce z ponad 37-proc. udziałem w rynkach ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych oraz z niemal 46-procentowym udziałem w rynku ubezpieczeń na życie.

>>> Czytaj też: Pekao udostępniło usługę mojeID do potwierdzania tożsamości online