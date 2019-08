PGNiG OD dostarczy Arriva Bus Transport Polska 22 mln m3 CNG przez 8 lat



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podpisała z Arriva Bus Transport Polska kontrakt na dostawy łącznie 22 mln m3 paliwa CNG przez 8 lat.

Pierwszą dostawę zaplanowano na 15 sierpnia br.

"Jako firma z Warszawy cieszymy się, że coraz więcej pojazdów napędzanych jest ekologicznym paliwem CNG, bo to oznacza czystsze powietrze. Niebawem po Warszawie będzie jeździło ponad 220 ekologicznych autobusów, a w całej Polsce będzie to 600 pojazdów. Ta liczba będzie rosła, jedni mówią, że stabilnie, inni że dynamicznie" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej

"Chciałbym podkreślić datę 1 stycznia 2023 - myślę że wtedy po ulicach pl miast będzie jeździć co najmniej 1 000 autobusów napędzanych CNG. Jak zaczynaliśmy budować rynek CNG, to on istniał, ale w kondycji nienajlepszej. Dziś mamy 600 pojazdów na ulicach polskich miast, dzięki czemu oddycha się zdecydowanie lepiej. Naszymi klientami stają się także międzynarodowe organizacje, co nas bardzo cieszy" - dodał prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

PGNiG OD dostarczy paliwo dla 54 autobusów, które będą jeździć po Warszawie, poprzez mobilne magazyny gazu i stacje CNG, w tym stację wybudowaną przez Arriva na terenie docelowej zajezdni.

Arriva będzie realizować kontrakt na przewozy 54 autobusami w Warszawie od 31 sierpnia br.

"Cieszę się, że razem rozpoczynamy tę przygodę i mam nadzieję, że słowa o 1 000 pojazdach są realne i że nawet przekroczymy tę liczbę. Jako spółka, Arriva będzie w dużej części tymi pojazdami w Warszawie operowała. Cieszę się, że jesteśmy częścią rewolucji w komunikacji miejskiej, która również na ulicach Warszawy się odbywa" - powiedział prezes Arriva w Polsce Piotr Halupczok.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Arriva jest ogólnoeuropejskim operatorem na rynku usług transportowych. W Polsce oferuje usługi kolejowe i autobusowe, działając poprzez oddziały w Toruniu, Chełmnie, Kołobrzegu i Tczewie, a także jako partner komunikacji miejskiej w Elblągu, Grudziądzu, Obornikach i Warszawie.

(ISBnews)