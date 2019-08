Torpol przebuduje stację Łódź Kaliska za 330,7 mln zł netto



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Torpol zawarł umowę na realizację przebudowy stacji Łódź Kaliska z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Wynagrodzenie Torpolu w ramach umowy wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto). Termin realizacji inwestycji wynosi 38 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn. 'Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno' oraz projektu pn. 'Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska', podano.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz kompleksowa przebudowa stacji Łódź Kaliska. Prace mają objąć m.in. rozbiórkę i wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, a także przebudowę peronów i przejść podziemnych wraz z wykonaniem odwodnienia. Ponadto w ramach inwestycji dokończona zostanie także budowa wiaduktu wschodniego nad al. Bandurskiego, co ma docelowo zwiększyć przepustowość stacji Łódź Kaliska, wskazano także.

W pierwszym etapie, który potrwa około roku, spółka przystąpi do prac projektowych oraz pozyskania odpowiednich pozwoleń, po czym rozpoczną się główne prace budowlane, podsumowano.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)