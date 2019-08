American Airlines uruchomią połączenie z Krakowa do Chicago od maja 2020 r.



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Linie lotnicze American Airlines zaoferują od maja przyszłego roku połączenie z Kraków Airport do Chicago (ORD), pięć razy w tygodniu, podało lotnisko. Trasa obsługiwana będzie Boeingami 787-8.

"Dzisiejsza decyzja American Airlines to dowód na wyjątkowy potencjał Krakowa i Małopolski na rynku amerykańskim. Kolejne, po już funkcjonujących połączeniu PLL LOT, bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego, ale również biznesowego. To właśnie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi najwięcej inwestycji zagranicznych lokowanych w Małopolsce. Dobrze wykształceni i przedsiębiorczy Małopolanie, wysoki potencjał rozwoju innowacyjności, znane na świecie centrum outsourcingu, to tylko niektóre atuty naszego regionu" - powiedział prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.

Pierwszy lot linii American Airlines z Chicago do Krakowa zaplanowano na 7 maja 2020 r., podano także.

Kraków Airport jest lotniskiem regionalnym, które obsługuje ok. 7 mln pasażerów w ciągu roku. 23 przewoźników oferuje ponad 140 bezpośrednich połączeń regularnych.

(ISBnews)