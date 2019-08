Przychody CDRL w polskich sklepach wzrosły o 6% r: r do 14 mln zł w lipcu



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - CDRL zanotowało 14 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej (wzrost o 6% r/r) i 1,9 mln zł przychodów w kanale e-commerce (wzrost o 23% r/r) w lipcu, podała spółka.

"Cieszą nas coraz lepsze wyniki sprzedaży Grupy CDRL, a w szczególności wzrost zainteresowania naszym kanałem e-commerce. Letnia oferta produktowa została przyjęta z dużym entuzjazmem wśród naszych klientów. Rekordy sprzedażowe potwierdzają słuszność przyjętej i realizowanej przez nas strategii" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Narastająco, od stycznia do lipca bieżącego roku, polska sieć detaliczna marki Coccodrillo wypracowała 84,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym okresie w krajowym kanale internetowym sprzedaż wyniosła 13,2 mln zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 23%, podano również.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)