Capex Grupy Kety może być niższy od zakładanego na 2019 r.



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w 2019 r. mogą być niższe niż założone w budżecie na ok. 284 mln zł, poinformował prezes Dariusz Mańko,

"Mamy już zaplanowane wydatki na łącznie niecałe 200 mln zł do końca roku, natomiast na pozostałe 84 mln zł jeszcze nie mamy pewnych wydatków" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej.

Dodał, że możliwe jest przeniesienie części wydatków na kolejny rok.

"Capex w całym roku może być niższy niż założone 284 mln zł, ale nie odważę się w tej chwili powiedzieć, o jaką kwotę" - wskazał prezes w rozmowie z dziennikarzami.

W lutym br. Grupa Kęty podała, że planuje wydatki inwestycyjne na ok. 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była w 2018 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)