Grupa Kęty: Biznesplan dla poszerzenia obecności w USA może powstać w tym roku



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty chce skierować ofertę do klientów indywidualnych w USA w ramach działalności segmentu systemów aluminiowych i jeszcze w tym roku może przygotowań biznesplan pod kątem tego celu. W przypadku przekroczenia 100 mln zł sprzedaży spółka bierze pod uwagę zlecanie produkcji na miejscu, poinformował prezes Dariusz Mańko.

"Chcemy przebadać nasze okna, drzwi, drzwi przesuwne. Jeśli to będziemy mieli dopuszczone na rynek i będziemy mieli klientów, którzy chcą na tym pracować, to będziemy mogli trafić do klientów indywidualnych" - powiedział Mańko dziennikarzom.

Docelowo grupa rozważa zlecanie np. produkcję profili aluminiowych u amerykańskiego producenta.

"Gdybyśmy osiągnęli tam obroty z detalicznej sprzedaży na poziomie początkowo 100 mln zł, to już moglibyśmy myśleć o rozpoczęciu produkcji pewnych elementów na zlecenie na miejscu" - wskazał prezes.

Podkreślił, że aby te działania przeprowadzić, konieczne jest zatwierdzenie przez zarząd biznesplanu.

"To może się wydarzyć jeszcze w tym roku" - dodał.

Grupa planuje też w tym roku m.in. zaprezentować swoją ofertę na targach w Las Vegas. Biuro spółki w USA mogłoby zacząć działać w przyszłym roku, wskazał także Mańko.

Aluprof - spółka Grupy Kęty działająca w segmencie systemów aluminiowych - w Stanach Zjednoczonych obecny był dotychczas na rynku dużych obiektów budowlanych. W lutym prezes spółki informował o podjęciu decyzji, by rynek penetrować również w poszukiwaniu klienta indywidualnego - rezydencji, domów, obiektów użyteczności publicznej.

Przychody Grupy Kęty w USA wyniosły ponad 40 mln zł w I poł. 2019 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

