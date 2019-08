TFI Allianz współpracuje z Comarch w ramach obsługi PPK



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska (TFI Allianz) zintegruje swój system informatyczny z aplikacją Comarch PPK do obsługi nowego programu oszczędnościowego, podał Allianz. Przedsiębiorcy, którzy posiadają aplikację Comarch PPK, będą mieć ułatwione zadanie przy przekazywaniu danych do TFI Allianz.

"Przesłanie danych z aplikacji będzie wymagało kliknięcia w okienko 'Wyślij dane do TFI Allianz'. Następnie systemy informatyczne Comarch oraz Allianz sprawdzą poprawność danych, a o wyniku ich przekazania do instytucji finansowej aplikacja poinformuje klienta stosownym komunikatem. Takie działanie jest możliwe właśnie dzięki ścisłej integracji pomiędzy środowiskami informatycznymi Comarch ERP oraz TFI Allianz" - powiedział konsultant rozwiązań Comarch ERP Paweł Krupa, cytowany w komunikacie.

"Na spotkaniach dotyczących PPK pracodawcy niejednokrotnie podkreślali, jak istotne jest maksymalne uproszczenie procedur związanych z obsługą PPK. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z Comarch znacząco przyczyni się do rozwiania obaw o skomplikowany i czasochłonny proces przekazywania danych do TFI. Dzięki aplikacji dane będą przekazywane szybciej i bezpieczniej" - zaznaczyła członek zarządu TFI Allianz Anna Bąkała.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają zarówno z oprogramowania Comarch ERP, jak i aplikacji Comarch PPK nie muszą wypełniać w aplikacji wymaganych danych, ponieważ jest ona natywnie zintegrowana z systemami kadrowo-płacowymi Comarch ERP. Z kolei przedsiębiorca posiadający aplikację Comarch PPK, który nie korzysta z systemów kadrowo-płacowych Comarch ERP, również nie musi się martwić o wygodę obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w swojej firmie. Dzięki możliwości budowy integratora pomiędzy dowolnym systemem ERP a aplikacją Comarch PPK, dane mogą być automatycznie przenoszone pomiędzy oboma środowiskami informatycznymi, wskazano również.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

TFI Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 2003 r. 100-proc. akcjonariuszem jest TUiR Allianz Polska. TFI Allianz Polska jest wpisane na listę podmiotów zarządzających oferujących PPK. TFI Allianz obecnie oferuje 41 funduszy i subfunduszy inwestujących w różne klasy aktywów na rynku polskim i na kluczowych rynkach zagranicznych zarządzając aktywami około 3 mld zł.

