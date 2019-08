ILE W TYM ROKU WYDAMY NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ?

W badaniu wzięli udział rodzice dzieci w wieku 6–19 lat, planujący zakupy związane z powrotem do szkoły w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.

- Jest to druga co do wielkości okazja zakupowa w całym roku kalendarzowym - mówi nasz gość, podając średnią wydatków na gospodarstwo domowe w kwocie 1718 złotych.

Jakie są grupy największych wydatków? - Bardzo dużo wydamy na ubrania i obuwie - mówi ekspertka. Kolejne grupy to podręczniki, plecaki i tornistry oraz artykuły papiernicze.

Jak zaznacza Patrycja Venulet, w większości przypadków to kobiety są głównymi odpowiedzialnymi za zakupy, choć aktywność mężczyzn jest coraz większa.

