Pragnący zachować anonimowość urzędnicy powiedzieli, że okręt transportowy Green Bay chciał popłynąć do Hongkongu pod koniec sierpnia, a krążownik rakietowy Lake Erie miał złożyć tam wizytę we wrześniu.

Jeden z urzędników oświadczył, że nie podano konkretnych przyczyn odmowy, lecz wcześniej dochodziło już do takich sytuacji np. we wrześniu 2018 roku.

W Hongkongu trwają od kwietnia prodemokratyczne protesty. We wtorek oddziały policyjne starły się po raz kolejny z demonstrantami w pobliżu lotniska. Uczestnicy protestów domagają się wycofania projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, obawiając się, że jest on zagrożeniem dla praworządności w Hongkongu, byłej brytyjskiej kolonii, która została przyłączona w 1997 roku do ChRL.

