USA: Zwyżki na nowojorskich giełdach; rosną nadzieje na porozumienie USA-ChRL

Źródło: PAP

Indeksy na nowojorskich giełdach odnotowały we wtorek mocne wzrosty, gdy Biały Dom podał, że odłoży wprowadzenie 10-proc. ceł na niektóre produkty importowane z Chin do 15 grudnia. Obudziło to nadzieje wśród inwestorów, że Waszyngton i Pekin osiągną porozumienie.