"Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach przeznaczonych pod przyszłą inwestycję. Dokument jest jednym z elementów niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę" - czytamy w komunikacie spółki CPK.

Jak wyjaśniono, w wyniku trwającego postępowania spółka CPK planuje wybrać sześciu wykonawców, z którymi tej jesieni zawrze umowę ramową na pięć lat. Wyselekcjonowane firmy będą następnie brały udział w organizowanych przez spółkę zamówieniach cząstkowych. O konkretnym zleceniu na inwentaryzację przyrodniczą w ramach Programu Kolejowego CPK będzie decydowała zaproponowana przez firmę cena.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild wskazuje, że w pierwszej kolejności inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie linia dużych prędkości Warszawa–CPK–Łódź. Później inwentaryzacja będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych (w miarę postępu prac związanych z przygotowaniami do budowy kolejnych odcinków).

"Inwentaryzacje przyrodnicze to nasz pierwszy przetarg kolejowy. Naszym celem w ramach tzw. etapu zero, który powinien być gotowy przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność, jest wybudowanie 140 km nowych linii, głównie trasy Warszawa–CPK–Łódź. Docelowo zakładamy budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy" - powiedział cytowany w komunikacie pełniący obowiązki prezesa CPK Piotr Malepszak.

Spółka CPK szacuje łączny maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych do objęcia umową na 220 tys. ha.

"Powierzchnia badań w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Zadania mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas pierwszego etapu badań wykonawcy przeprowadzą prace studialne, a następnie badania terenowe i ekspertyzę przyrodniczą" - napisano. Jak dodano, każda z przygotowanych inwentaryzacji przyrodniczych zostanie załączona do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej zostanie przedłożona odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (RDOŚ). Kolejnym elementem w ramach przygotowań do inwestycji będzie uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, a później pozwolenia na budowę.

W komunikacie przekazano, że każdy z 10 kolejowych kierunków prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków sieci, które wybuduje spółka CPK, oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury, które znajdują w gestii PKP PLK.

Spółka przypomniała, że 29 kwietnia br. rząd przyjął rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Według spółki, łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii. "Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczej Szerokotorowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy całościowy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tego czasu" - wskazuje spółka.

W lipcu decyzją premiera Mateusza Morawieckiego spółka CPK została dofinansowana kwotą 300 mln zł, co jest efektem objęcia nowych udziałów przez Skarb Państwa. Jak podkreśla spółka, rząd uznał CPK za projekt strategiczny dla rozwoju Polski, a także za opłacalną inwestycję.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

