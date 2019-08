Modernizacja ma wpłynąć m.in. na sprawniejszą obsługę podróżnych jeżdżących z Torunia do Olsztyna, Bydgoszczy i Poznania.

Podpisana w poniedziałek umowa pomiędzy PKP i Miastem Toruń a firmą Transprojekt Gdański dotyczy wykonania dokumentacji projektu BiT City II, w ramach którego mają zostać wykonane inwestycje na tej linii kolejowej.

"To bardzo ważne dla naszego pięknego Torunia, żeby główne dworce spełniały wymagania, które stawia przed nimi XXI wiek. Rola kolei w Polsce będzie wzrastała, bo przekonanie, że wszystko można przełożyć na drogi - jest nie do końca słuszne. (...) Stara nazwa tej stacji to Toruń Mokre, a nie Toruń Wschód. Życzyłbym sobie, żeby remont przebiegał w duchu architektury, która była tutaj dominująca, ale z zachowaniem wszystkich nowoczesnych funkcji, które współczesny dworzec powinien zapewniać" - mówił obecny na uroczystości podpisania umowy minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS z okręgu toruńsko-włocławskiego.

Jak podkreślali przedstawiciele PKP na konferencji prasowej, przebudowa dworców będzie przebiegała w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Na stacji Toruń Wschodni inwestycja będzie polegała na przebudowie budynku dworca, jak również zagospodarowaniu terenu przydworcowego. Zrewitalizowany zostanie także znajdujący się obok budynek administracyjny.

"Z tego dworca - Toruń Wschodni - przez osiem lat dojeżdżałam do Rychnowa Wielkiego, bo tam zaczynałam swoją pracę jako nauczyciel wiejski. Ten dworzec od tego momentu nic się nie zmienił. Jest taki, jak wtedy, tylko że czasy się zmieniły" - podkreśliła wiceminister edukacji narodowej Iwona Michałek.

Na stacji Toruń Miasto zmodernizowany zostanie cały kompleks budynków PKP - dworzec, "stara apteka", i tzw. "stare szalety". Podróżni mają skorzystać z nowej infrastruktury w połowie 2022 roku. Ważną częścią inwestycji będzie również powstanie drugiego toru o długości 400 m pod Placem Pokoju Toruńskiego. Dzięki temu możliwy będzie szybszy przejazd pociągów. Władze miasta będą odpowiadały za powstanie węzła przesiadkowego Toruń Miasto. Koszt dokumentacji projektowej inwestycji to 12 mln zł.

"W 2021 roku poznamy efekty prac projektowych - łącznie z decyzjami administracyjnymi i pozwoleniami. One staną się faktem. Oczywiste jest dla nas wszystkich, że będziemy chcieli ten projekt wpisać do nowego okresu programowania środków z Unii Europejskiej" - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Członek zarządu PKP Krzysztof Golubiewski podkreślił, że PKP realizuje w całym kraju program modernizacji 200 dworców o wartości ponad 1,5 mld zł. Dodał, że wcześniejsze doświadczenia uczą, jak ważne jest wykonywanie tych inwestycji w porozumieniu z samorządami.

"Polskie Linie Kolejowe również realizują olbrzymi program inwestycyjny - +Krajowy Program Kolejowy+. To zadanie postawione na tę perspektywę finansowania unijnego, ale też na obecną perspektywę budżetową w zakresie środków własnych spółki Skarbu Państwa. Przygotowujemy się jednak już do nowej perspektywy finansowania unijnego" - wskazał członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Wkład PKP PLK w inwestycję w Toruniu to 6,7 mln zł.

>>> Czytaj też: CPK: Uwagi do założeń koncepcyjnych można zgłaszać do końca października