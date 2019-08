W poniedziałek 19 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2008 r., aby zwrócić uwagę na potrzeby ludzi dotkniętych konfliktami zbrojnymi na świecie.

Przy tej okazji minister Woś przedstawił nowy projekt pomocowy polskiego rządu, w którego ramach do potrzebujących w Zambii trafią 22 tony sprzętu medycznego z Agencji Rezerw Materiałowych. Woś określił ten projekt jako największy w historii polskiego rządu.

"22 tony sprzętu medycznego będą wkrótce lub zostały już wysłane do 18 placówek medycznych w Zambii. Cieszę się, że możemy to ogłosić właśnie dzisiaj, w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej" – powiedział. Dodał, że wsparcie tego typu przekazane zostało już do Papui-Nowej Gwinei i do irackiego Kurdystanu.

Zdaniem Wosia "to forma pomocy, w której niekoniecznie przekazujemy pieniądze, tylko przy koordynacji bliskiej współpracy strony rządowej z organizacjami pozarządowymi" skutecznie niesiona jest pomoc na miejscu.

Podkreślił, że w projekt ten zaangażowanych jest bardzo dużo polskich misjonarzy, m.in. blisko 300 osób, m.in. z Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", a także szereg jednostek państwowych, takich jak m.in. Agencja Rezerw Materiałowych lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Minister przypomniał również, że "w 2012 roku bezpośrednia pomoc humanitarna była potrzebna 62 mln osób; w 2019 r. już mamy 132 mln osób, które potrzebują natychmiastowej pomocy w 42 krajach świata". "Polska w tę pomoc się angażuje" – wskazał.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Janusz Turek podkreślił, że Agencja dotychczas przekazała w ramach pomocy humanitarnej ponad 16 ton towarów, m.in. wyrobów higienicznych, piżam, koców, fartuchów, ręczników oraz sprzętu medycznego, m.in. wózków do przewożenia chorych, statywów do kroplówek i narzędzi chirurgicznych. Teraz – podkreślił – Agencja Rezerw Materiałowych uczestniczy w procesie przygotowywania pomocy humanitarnej dla Zambii. W jej ramach przekazane zostanie "ponad 20 ton towaru służącego ochronie życia i zdrowia ludności".

