Chińskie MSZ: USA otworzyło nowy wyścig zbrojeń. Czy to nowa zimna wojna?

Źródło: PAP

Próba konwencjonalnego pocisku manewrującego o zasięgu ponad 500 km, dokonana w niedzielę przez USA, doprowadzi do nowego wyścigu zbrojeń – ocenił we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang, wzywając Waszyngton do porzucenia „zimnowojennego myślenia”.